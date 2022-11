Hideo Kojima habla sobre si está involucrado en Abandoned

Uno de los proyectos que más llamaron la atención el año pasado fue Abandoned, creación que pretendía tener algún tipo de vínculo con la franquicia de terror de Konami, Silent Hill. Sin embargo, tras muchas publicaciones, todo terminó siendo una decepción para los fans. Y es que incluso estaban diciendo que Hideo Kojima estaría involucrado en tal juego de horror.

En el último capítulo del podcast ‘Hideo Kojima presenta Brain Structure’, en el que charla con el presentador Geoff Keighley sobre rumores, noticias falsas y otras problemáticas que han afectado. Esto ha llevado a que en algún momento se hable del tema de Abandoned, y sobre todo que se una especie de consejo a quién sería el director de la propuesta Hassan Kahraman.

Esto es lo que se mencionó:

Nunca he hablado con Hassan. No creo que haya mucho que pueda hacer o decir en este momento, pero si lanza el juego, entonces la gente podría entenderlo. Así que tal vez debería apresurarse y lanzarlo. Además, no estoy involucrado en esto de ninguna manera. No sé quién empezó este rumor, pero creo que está basado en usuarios, deseos y esperanzas, así que, Hassan, estoy seguro de que las cosas no fueron fáciles.

Pero ahora que ha habido un revuelo y las cosas se han vuelto virales, deberías aprovecharlo. Si creas algo bueno y lo compartes con todo el mundo, entonces nos enteramos de la verdad. Creo que eso es lo que deberías hacer. No es Silent Hill y yo no estoy involucrado.