David Jaffe da sus opiniones respecto a las reseñas de God of War Ragnarok

Como ya se sabe, el día de hoy empezaron a surgir las reseñas de God of War Ragnarok, videojuego que cerrará la historia de Kratos y su hijo en el mundo nórdico que vimos por primera vez en 2018. Y al ver las recepciones tan positivas de parte de los medios, era lógico que el creador original de la saga, David Jaffe, debía dar su opinión en redes.

Mediante un video en Twitter, el ex desarrollador de la franquicia le da su enhorabuena al equipo de Santa Monica Studio, mencionando que ha leído la inmersión entre historia y jugabilidad que posee el título. También habla un poco de Eric Williams, director del juego, dando a conocer que estuvieron trabajando juntos cuando Jaffe se encontraba en Sony.

