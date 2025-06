Han pasado 15 años desde que PlayStation Plus llegó por primera vez a nuestras consolas. Desde entonces, más de 500 juegos se han ofrecido de forma gratuita en diferentes consolas de Sony, y julio no será la excepción. De esta forma, se ha revelado la lista de títulos que llegarán a todos los niveles de este servicio de suscripción el siguiente mes, en donde encontramos a Diablo IV.

De acuerdo con PlayStation Blog, entre el 1 de julio y 4 de agosto, todos los usuarios de PlayStation Plus, sin importar si cuentan con una suscripción Essentials, Premium o Extra, podrán disfrutar de los siguientes títulos sin costo adicional:

Diablo IV | PS5, PS4

“Diablo IV es la experiencia RPG de acción de nueva generación con un mal infinito que aniquilar, innumerables habilidades que dominar, mazmorras de pesadilla y botín legendario. Embárcate en la campaña en solitario o con amigos (2 jugadores locales o hasta 4 jugadores online) y conoce a personajes memorables en un mundo abierto maravillosamente oscuro y una historia cautivadora. Sumérgete en un extenso juego final donde podrás reunirte en pueblos para comerciar, formar equipo para luchar contra jefes mundiales descomunales, desbloquear una completa personalización de personajes y botín, y descubrir muchísimas más actividades llenas de acción que explorar con juego y progresión cruzados en todas las plataformas disponibles”.

The King of Fighters XV | PS5, PS4

“Desde su debut en 1994, la serie de juegos de lucha KoF ha presentado personajes icónicos y un sistema de combate único. ¡Ahora comienza la partida de ensueño más épica de la historia de KOF! Heredando el tradicional sistema de batalla por equipos 3 contra 3 de la serie, KoF XV presenta 39 personajes (que combinan luchadores clásicos, combatientes revividos y nuevos guerreros), un nuevo sistema de combate y un netcode de reversión para reducir el lag en las partidas en línea. También hay una variedad de opciones de combate que te permiten elegir cómo quieres jugar. El lanzamiento de PlayStation Plus también incluye el traje DLC ‘Classic Leona’, que te permite cambiar el traje de Leona a su aspecto de KoF ’96”.

Jusant | PS5

“Jusant es un juego de escalada de acción y puzles, un viaje meditativo a la cima de una torre imponente. Ponte a prueba a tu propio ritmo, explora diferentes caminos y desentraña los secretos de una civilización pasada. Domina tus herramientas de escalada y vigila tu resistencia para superar con éxito esta misteriosa y cambiante torre. A medida que asciendas y perfecciones tus habilidades, tendrás que descubrir cómo usar mejor las herramientas a tu disposición para llegar a donde quieres ir. Explora caminos alternativos para encontrar pistas sobre lo que sucedió aquí”.

Junto a esto, para celebrar el décimo quinto aniversario de PlayStation Plus, hay un par de celebraciones en camino, como una prueba de Monster Hunter Wilds disponible a partir del 30 de junio. De igual forma, entre el 27 y 29 de junio, los miembros de este servicio tendrán la oportunidad de conseguir descuentos exclusivos. Por último, entre el 28 y 29 de junio podrás disfrutar del online sin tener PlayStation Plus.

Recuerda, los tres juegos estarán disponibles entre el 1 de julio y 4 de agosto, y la selección de esta ocasión es muy interesante. En temas relacionados, Sony se enfrenta a una nueva demanda por la PlayStation Store. De igual forma, así debutó Stellar Blade en PC.

Nota del Autor:

Esta es una gran selección. Diablo IV es la gran estrella aquí, pero Jusant es un fantástico juego independiente que todos tienen que jugar, y con PlayStation Plus ahora podrán hacerlo. Por último, The King of Fighter XV es un gran trabajo que todos los fans de los juegos de peleas deben experimentar.

Vía: PlayStation Blog