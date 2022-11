Attack on Titan libera nuevo arte de cara a la última temporada

El mundo del anime siempre tiene un final inminente, eso pasó en su momento con Naruto, Dragon Quest: La Aventura de Dai, Death Note, entre otros clásicos que han sido alabados por los fanáticos. Esto va a suceder con el popular Attack on Titan, franquicia que ha estado en silencio para preparar la animación que va a dar conclusión a estos personajes colosales.

Así se lanzó un nuevo póster que reúne a cierta combinación de soldados. quienes aparecen son Mikasa, Jean, Armin, Levi, Hange y Eren. Lo curioso de todo esto, es que básicamente todos tienen su respectivo uniforme. Sin embargo, hay alguien a quien le hace falta, dado que solo lleva consigo ropa blanca, lo que indica que podría convertirse en titán.

Aquí lo puedes ver:

New Attack on Titan illustration!

One week until the Special Event 2022 where new information about the Final Season will be shared. pic.twitter.com/TwAEhSwEec

— Anime News And Facts (@AniNewsAndFacts) November 7, 2022