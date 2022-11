Junto a la fecha de estreno oficial de la serie de The Last of Us que se compartió el día de hoy, no hace mucho se confirmó la cantidad de episodios que tendrá esta producción. Para la sorpresa de casi nadie, el nuevo show de HBO contará con el estándar de esta industria.

De acuerdo con Variety, la primera temporada de The Last of Us tendrá 10 episodios, en donde se planea adaptar la historia del primer juego en la serie de Naughty Dog. Sin embargo, se ha mencionado que aquí no solo veremos los eventos tal y como los recordamos, sino que se han llevado a cabo una serie de cambios.

¿Qué tipo de cambios? Bueno, por el momento se desconoce exactamente a qué se refiere esto. Sin embargo, considerando el tipo de historia que se nos presenta, es probable que el prólogo del juego ya no sea el inicio de la historia, sino que este momento en la vida de Joel forme parte de alguna escena en la mitad o final de la temporada.

Recuerda, la serie de The Last of Us llegará a HBO y HBO Max a principios del próximo año, y aquí puedes conocer exactamente cuándo.

Nota del Editor:

10 episodios suena como una buena cantidad para el tipo de historia que es The Last of Us. Considerando que el juego dura cerca de 10 horas, esto quiere decir que cada capítulo logrará abarcar una gran porción de la historia. Solo nos queda esperar y ver qué tipo de cambios veremos.

Vía: Variety