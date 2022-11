Después de un par de retrasos y múltiples filtraciones, HBO por fin ha confirmado la fecha de estreno exacta para la serie de The Last of Us, y será mucho antes de lo pensado, algo que alegrará a más de un fan que ha esperado por años esta producción.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se ha confirmado que la serie de The Last of Us se estrenará en HBO y HBO Max el próximo 15 de enero de 2023, justamente como una previa filtración había mencionado. Junto a esto, se ha compartido un nuevo póster de la producción.

To the edge of the universe and back. #TheLastOfUs premieres January 15 on @HBOMax. pic.twitter.com/TPJxOBZRBr — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) November 2, 2022

Como pudieron ver, el póster nos muestra a Joel y Ellie caminando por una calle destruida, en donde los hongos han comenzado a tomar el control del cemento. Ahora solo falta que un nuevo tráiler salga a la luz, algo que bien podría suceder durante la próxima ceremonia de The Game Awards.

La serie de The Last of Us llegará a HBO y HBO Max el próximo 15 de enero de 2023. En temas relacionados, el multiplayer de The Last of Us Part II sería free-to-play. De igual forma, The Last of Us Part I no se estrenó para promocionar la serie.

Vía: The Last of Us