The Last of Us Part I no se lanzó realmente para promocionar la serie

Parece broma, pero actualmente existe una versión nueva del primer The Last of Us titulada Part I, misma que recrea básicamente toda la parte gráfica, aunque en cuestiones jugables no cambia mucho. Esencialmente, muchos usuarios pensaron que se lanzó para promocionar la serie producida por HBO, pero al parecer esa no es la razón específica.

De forma reciente, el medio conocido como Axios tuvo una charla con Hermen Hulst, presidente de los Estudios Globales de PlayStation. Fue ahí donde contestó a la pregunta ya antes mencionada. Mencionando que en 2013 el juego estuvo bastante adelantado a su tiempo, por lo que buscaban tener una versión definitiva del mismo sobre todo en gráficos.

Eso quiere decir que, la razón principal fue darle un toque adicional al juego para que el nuevo público lo pudiese descubrir en nuestros días, y también que los más fans puedan darle una vuelta adicional. Solo fue una coincidencia que durante su lanzamiento se mostraran nuevos tráilers de la adaptación que ya ha llegado a su fin en temas de filmaciones.

En temas relacionados a esta futura serie de televisión. Se ha confirmado que la actriz que va a encarnar el papel de Ellie, Bella Ramsey, no ha podido jugar al videojuego en todo el tiempo de rodaje. Sin embargo, aseguró que fue por una razón específica que le aconsejó la producción, si quieres conocer todos los detalles, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Recuerda que The Last of Us Part I está disponible en PS5 y muy pronto en PC.

Vía: Axios