Disney retrasa muchas películas de Marvel

El UCM está más que presente en el corazón de los fans de películas de superhéroes, dado que se avecinan grandes estrenos en la pantalla grande, como la primera aparición de Los Cuatro Fantásticos en ese universo, así como el regreso de Hugh Jackman como Wolverine. Sin embargo, un nuevo reporte indica que los fans deberán esperar más tiempo para ver las cintas.

Así es, se confirma que películas esperadas como Blade, Deadpool 3 y algunas más se mueven en cuanto a fecha de emisión en los cines. Aquí los detalles más concretos:

Blade pasó del 3 de noviembre de 2023 al 6 de septiembre de 2024; Deadpool 3 se ha movido del 6 de septiembre de 2024 al 8 de noviembre de 2024; Los Cuatro Fantásticos pasa del 8 de noviembre de 2024 al 14 de febrero de 2025. Una película sin título se pospuso del 14 de febrero de 2025 al 7 de noviembre de 2025; Avengers: Secret Wars se retrasa del 7 de noviembre de 2025 al 1º de mayo de 2026; y una película de Marvel más sin título programada para el 1º de mayo de 2026 ha sido eliminada del calendario.

Vale la pena mencionar, que el retraso de Blade era algo inminente, después de todo perdió a su director hace un par de semanas atrás, y actualmente el puesto sigue vacío y no se sabe para cuándo se ocupará. No obstante, las demás producciones no tendrían tanto sentido el atraso, aunque puede tratarse de temas logísticos con la propia Blade y rellenar el espacio vació.

Vía: Variety