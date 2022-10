Después de años de incertidumbre, la serie de The Lord of the Rings es toda una realidad. Sin embargo, parece que la propuesta de Amazon no era la única que estaba luchando por la atención de Tolkien Estate, ya que Netflix, HBO y hasta los directores de Avengers: Endgame, tenían una serie de ideas para darle nueva vida al universo de J.R.R. Tolkien.

De acuerdo con Patrick McKay y J.D. Payne, productores de The Rings of Power, en 2017 no solo Amazon estaba haciendo todo lo posible para expandir el universo de The Lord of the Rings. En su plática con The Hollywood Reporter se menciona que HBO tenía la intención de obtener estos derechos para crear una serie en forma de remake, con la cual pensaban tener en sus manos el siguiente Game of Thrones.

Por su parte, Netflix propuso series de Aragorn y Gandalf, las cuales seguirían la fórmula del MCU. Aquí se menciona que Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Endgame, estaban interesados en darle nueva vida al personaje que interpretó Viggo Mortensen en la trilogía de Peter Jackson. Por su parte, se menciona que el trabajo de Gandalf estaría a cargo de Anthony McCarten, escritor de The Theory of Everything, quien tenía la intención de hacer algo inspirado en Shakespeare.

Sin embargo, y como seguramente ya lo saben, ninguna de estas propuestas se hizo realidad, y fue Amazon, quien no tenía el renombre de Netflix y HBO, quien al final del día logró obtener los derechos de The Lord of the Rings para llevar el trabajo de J.R.R. Tolkien a su plataforma de streaming. En temas relacionados, fans quieren remasterizaciones de viejos juegos de The Lord of the Rings. De igual forma, The Rings of Power sufre de review bombing.

Nota del Editor:

Amazon está haciendo todo lo posible por crear una buena serie, pero al no tener los derechos de The Silmarilion, es innegable que las expectativas de los fans parece que no se cumplirán a este ritmo, pese a que esto podría cambiar en un futuro, por el momento las cosas podrían ser mejor.

Vía: The Hollywood Reporter