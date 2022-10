Desarrollador de Deathloop confirma conexión con Dishonored

Desde que Deathloop se lanzó el año pasado en PS5 y PC, muchos jugadores han tenido la oportunidad de disfrutar esta pieza de entretenimiento que nos hace volver en el tiempo una y otra vez. Incluso algunos fanáticos le preguntaron en su momento a Arkane Studios si el título tenía una conexión con Dishonored, y hasta hace poco acaban de hablar del tema.

En una conversación reciente en Xbox Podcast , el director de Deathloop, Dinga Bakaba, confirmó que el juego comparte el mismo universo que Dishonored. Específicamente, Bakaba dijo que el juego está destinado a tener lugar “en uno de los futuros” ambientado mucho después de los eventos de Dishonored: Death of the Outsider .

Aunque la unión entre ambas propiedades no estaba destinada a ser perceptible, Bakaba dijo que el equipo de Arkane esparció numerosos easter eggs por todo Deathloop para vincularlo con Dishonored.

It's true. @Deathloop and @Dishonored universes are connected.

Tune in to the Xbox Podcast for more details: https://t.co/sFuzqJ94Mt pic.twitter.com/ChPgxpFXXK

— Bethesda (@bethesda) October 7, 2022