Hoy, 20 de septiembre, no solo se dio a conocer la lista de juegos que llegarán a Xbox Game Pass a lo largo del resto del mes, sino que una gran selección de títulos ya está disponible en PlayStation Plus. Aquí encontramos nombres como Deathloop, Scott Pilgrim vs The World: The Game, y mucho más.

A partir del día de hoy, todos los usuarios de PlayStation Plus con una suscripción Extra y Premium, podrán disfrutar de:

-Deathloop

-Assassin’s Creed: Origins

-Watch Dogs 2

-Dragon Ball Xenoverse 2

-Spiritfarer: Farewell Edition

-Chicory

-Monster Energy Supercross

-Alex Kidd in Miracle World

-Rabbids Invasion

-Rayman Legends

-Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Junto a esto, los que tenga una suscripción Premium, o Deluxe en ciertas regiones, podrán gozar de estos juegos clásicos:

–Syphon Filter 2 (PS1)

–The Sly Collection (PS3)

–Sly Cooper: Thieves in Time (PS3)

–Bentley’s Hackpack (PS3)

–Toy Story 3 (PSP)

–Kingdom of Paradise (PSP)

Te recordamos que todos los usuarios de PS Plus, incluso los de Essentials, ya tienen acceso a Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus y TOEM como parte de la selección mensual tradicional. En temas relacionados, estas son las novedades para Xbox Game Pass.

Vía: PlayStation