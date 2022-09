The Lord of the Rings: The Rings of Power por fin ha llegado a Prime Video. Sin embargo, parece que este estreno no ha sido tan bueno como Amazon lo estaba planeando. Recientemente, se reveló que esta producción ha sido la víctima más reciente del review bombing, y la compañía de Jeff Bezo ha tomado cartas en el asunto.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, The Rings of Power se ha visto atacada por reseñas negativas en el sitio de Prime Video, así como en Rotten Tomatoes, en donde actualmente cuenta con una calificación del 37% en la sección del público en general.

Por su parte, Amazon no se ha quedado con los brazos cruzados, ya que ha suspendido la habilidad de emitir comentarios y otorgar calificaciones en Prime Video. Esta no es la primera vez que algo así sucede, puesto que incluso The Boys ha sido atacado de esta forma. Sin embargo, considerando que todo el dinero que la compañía ha invertido en conseguir los derechos de The Lord of the Rings y en crear la serie, es muy probable que no estén contentos con esta recepción.

Por su parte, The Hollywood Reporter ha mencionado que esto es algo natural, y eventualmente veremos una calificación que refleje la verdadera opinión del público. En este sentido, se ha mencionado que She-Hulk pasó por esta misma situación, y la recepción actual es más positiva en comparación con sus primeros capítulos.

En temas relacionados, estas son las primeras opiniones de la serie. De igual forma, el primer capítulo de House of the Dragon llega gratuitamente a YouTube para competir contra The Rings of Power.

Vía: The Hollywood Reporter