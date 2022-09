Estos son los juegos con menor resolución en Nintendo Switch

Actualmente se sabe que Nintendo Switch se está quedando un poco atrás respecto a tecnología, ya que consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X/S van teniendo juegos que ya no salen en la generación de PS4 y Xbox One. Y ahora, el canal Digital Foundry, ha dado a conocer los juegos de la consola híbrida que no corren de la manera más óptima

Aquí la lista de los juegos que van a las resoluciones más bajas:

– Crash Team Racing Nitro-Fueled: va a 480p en modo portátil.

– The Witcher 3: Wild Hunt: 456p en modo portátil.

– Mortal Kombat XI: 384p en modo portátil.

– DOOM Eternal: 360p en el modo portátil.

– WRC: 360p en modo portátil.

– A Short Hike: 240p en modo portátil.

– Ark: Survival Evolved: 216p en modo portátil.

– Dusk: 90p en modo portátil.

Aquí puedes checar el video:

Vale la pena mencionar, que muchos de estos juegos son los más exigentes para consolas PS4 y Xbox One, por lo que correrlos en Switch fue un milagro por parte de los equipos desarrolladores. A pesar de estos inconvenientes de resolución, muchos jugadores los han disfrutado sin muchos problemas, más allá de que se presenten ciertos problemas de framerate.

Vía: Digital Foundry