La exclusividad de Call of Duty ha sido uno de los temas más controversiales que han surgido tras la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Pese a que los dueños de Xbox han mencionado que este no será el caso, varias investigaciones gubernamentales, jugadores y hasta Sony, tienen varias dudas al respecto. Ahora, se ha dado a conocer que Phil Spencer le aseguró directamente a Jim Ryan, CEO de SIE, que Call of Duty permanecerá en sus consolas por varios años más.

En un nuevo comunicado para The Verge, Phil Spencer, jefe de Xbox, reveló que a principios de año, cuando se dio a conocer la compra de Activision Blizzard, le escribió una carta a Ryan, en donde le prometió que Call of Duty llegará a las consolas de PlayStation durante los próximos años, aunque no dio una fecha exacta. Esto fue lo que comentó:

“En enero, brindamos un acuerdo firmado a Sony para garantizar Call of Duty en PlayStation, con paridad de funciones y contenido, durante al menos varios años más allá del contrato actual de Sony, una oferta que va mucho más allá de los acuerdos típicos de la industria”.

Aunque la información oficial sigue siendo limitada, previos reportes han señalado que el contrato entre Activision y Sony asegura que al menos los dos próximos juegos llegarán a PlayStation, por lo que estaríamos hablando de 2024. Sin embargo, la reciente revelación de Spencer bien podría indicar que esto se ha extendido más allá del previo período señalado.

En temas relacionados, Phil Spencer habla sobre el progreso de la compra. De igual forma, Reino Unido comienza una seria investigación sobre esta adquisición.

Nota del Editor:

Aunque esto puede ver como un mensaje positivo, también es algo extraño que esta información se dé a conocer justamente cuando diversas investigaciones siguen poniendo en duda previas declaraciones de Xbox, y no dudan que Call of Duty se vuelva exclusivo. Pese a que las nuevas declaraciones de Spencer indican que esto no sucederá por lo pronto, tampoco se descarta la posibilidad de que esto vaya a suceder en un futuro.

Vía: The Verge