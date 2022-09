Comentarios misóginos de She-Hulk vienen de la vida real

El día de ayer se lanzó el tercer capítulo de la serie de She-Hulk, mismo que en el que se tuvo un enfoque un tanto más diplomático, dado que vemos a la heroína desempeñarse en su papel de abogada. Y justo en este episodio, ocurrió una escena que se acerca bastante a la realidad, ya que se liga bastante a las redes sociales y sus usuarios activos.

El episodio presentó un montaje de comentarios ficticios en las redes sociales que hablan en contra de la protagonista. Y se descubrió que algunos de los comentarios utilizados en el programa se basaron en la reacción genuina que Marvel recibió a una publicación que compartió originalmente en Instagram para anunciar la serie en 2019 para Disney Plus.

Aquí el descubrimiento:

It seems like Marvel took some inspiration. In 2019 when Marvel announced She-Hulk the comments were spammed with outraged men. Even some of the exact words shown in the video. “So we have a metoo movement now and all the male heroes are gone?” #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw pic.twitter.com/YQoJGcnAP6

— She-Hulk Updates (@shehuIkupdates) September 1, 2022