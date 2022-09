Stream de Cyberpunk 2077 revelará el futuro del juego

Parece extraño, pero a día de hoy hay bastantes usuarios que se mantienen jugando a Cyberpunk 2077, dado que poco a poco el título se ha mantenido en actualizaciones para enmendar sus errores. Y ahora, se menciona que todavía hay un futuro prometedor para el mismo, incluso habrá un evento relacionado que abordará dicho tema a gran detalle.

La próxima edición de Night City Wire dará una idea de lo que se avecina para el videojuego de 2020 y también hablará sobre el próximo anime, Cyberpunk: Edgerunners. Incluso podría haber referencias dentro de este último.

La próxima transmisión se llevará a cabo en línea el 6 de septiembre a las 8 a.m. del pacífico y a las 10 a.m. de México.

Aquí el tweet original:

Choooom! There's something new on the horizon – a special episode of Night City Wire!

We will talk about our upcoming anime Cyberpunk: #Edgerunners and what's next for #Cyberpunk2077. 🔥

See you on Tuesday, September 6th at 5 PM CESThttps://t.co/cBU8yS6pfc pic.twitter.com/8yobnx18qz

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 2, 2022