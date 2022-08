Primeras opiniones de The Rings of Power

Nos encontramos a solo unos días del estreno de The Lord of the Rings: The Rings of Power en Amazon Prime. De esta formas, las primeras reseñas oficiales de la serie ya están disponible en línea, y la recepción inicial suena bastante positiva, con una calificación casi perfecta en Rotten Tomatoes.

Hace unas horas, las primeras reseñas de The Rings of Power comenzaron a circular en línea. De esta forma, la calificación inicial de la serie fue un perfecto 100% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, esta recepción ha bajado, pero actualmente se encuentra en un 93%, algo impresionante considerando la propiedad que se está manejando, y la libertad que tomó Amazon con muchos de los elementos presentes.

Esto fue lo que comento Inverse:

“La Tierra Media presentada en The Rings of Power es sorprendentemente diferente de la que se ve en la trilogía cinematográfica de Peter Jackson. Sin embargo, es un mérito para los equipos de diseño de escenarios y efectos visuales de The Rings of Power que se sienta no menos acogedor o vivido”.

Por su parte, Roger Ebert comentó:

“Por toda la sensación de Game of Thrones-lite, su exuberante diseño de producción y la promesa de cinco temporadas para contar su historia me hace pensar que hay potencial en esta aventura, incluso si aún no podemos verlo”.

De igual forma, Collider señaló:

“The Rings of Power hace un buen trabajo al mantenerlo informado sobre el aumento del mal que se avecina y se siente como si se estuviera moviendo hacia la creación de una Comunidad potencial propia, con Galadriel a la cabeza. Aunque los anillos titulares no juegan un papel tan temprano en el programa, hay más que suficiente para mantener entretenido al público: figuras misteriosas, tramas políticas, situaciones de supervivencia terribles y más”.

Sin embargo, no todos están contentos, y /Film comentó:

“A pesar de aparentemente todo el dinero del mundo, ‘The Rings of Power’ no puede recuperar la magia contenida en las tres películas de Jackson. Disfruté lo que vi aquí, pero también seguí pensando que lo que realmente quería hacer era volver a ver las películas”

Considerando que el próximo 2 de septiembre se estrenará The Rings of Power en Amazon Prime Video, solo es cuestión de un par de días antes de que las opiniones del público nos den una nueva perspectiva sobre esta producción. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie. De igual forma, tendremos un nuevo libro de The Lord Of the Rings este año.

Vía: Rotten Tomatoes.