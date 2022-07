Nos encontramos a todo lo que da la San Diego Comic-Con. Como era de esperarse, durante este evento veremos un sin fin de tráiler de todo tipo, y hace unos momentos se liberó un nuevo avance de The Rings of Power, la esperada serie de The Lord of the Rings a cargo de Amazon.

En esta ocasión, el tráiler de la serie está más enfocado en la acción, y proporciona un tono claro para The Rings of Power. Aquí podemos ver a Galadriel intentando adviértele a los elfos sobre los problemas que representa Suaron, y prepáralos para una nueva batalla.

Junto a los elfos, también vemos un poco de los enanos y humanos, así como a los orcos, e incluso un Balrog al final del tráiler. Considerando que la Segunda Edad de la Tierra Media no ha sido muy explorada, más allá de un par de capítulos en El Silmarillion, la serie de Amazon tiene la libertad de expandir y cambiar varios elementos de la historia.

The Lord of the Rings: The Rings of Power se estrenará en Amazon Prime Video el próximo 2 de septiembre de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo gameplay de The Lord of the Rings: Gollum. De igual forma, un nuevo libro de The Lord of the Rings llegará este año.

Nota del Editor:

Considerando que el apartado de El Silmarillion enfocado en la Segunda Edad está enfocado principalmente en los Númenor, será interesante ver qué hace Amazon para darnos una nueva mirada a los elfos, enanos, y el resto de las razas de la Tierra Media.

Vía: Amazon