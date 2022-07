Creador de Silent Hill aclara confusión entre el juego y la película

Silent Hill se ha convertido en tendencia en estos debido a rumores de nuevos videojuegos, y mientras llega la revelación, han surgido fans que cuestionan las declaraciones del creador de la franquicia, Masahiro Ito. Esto ha llevado al artista a cansarse respecto a una pregunta confusa que le han hecho una y otra vez en relación a la película y el juego.

La duda en cuestión es que Masahiro Ito asegura que la ciudad de Silent Hill, la del juego, no está inspirada en ninguna localización real. Pero, la película estrenada en 2006, deja ver que el escenario podría basarse en Centralia, un pueblo situado en el estado de Pensilvania. Y esto lleva a los fanáticos a comentar que el propio autor se equivoca.

Aquí las declaraciones que dio en un tweet:

Many people still claim that the town of the SH1 (not the film but the original game) was inspired by Centralia and they boast the headcanon is the canon. They persistently question me as to the inspiration. This is the reason for this tweet. I just tweeted the truth. https://t.co/oP0NdrVPWw

— 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) July 21, 2022