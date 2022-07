Fans arreglan un famoso bug de Silent Hill 2

A día de hoy, Silent Hill 2 y la franquicia en general se han convertido en clásicos se re valoraron con el tiempo, razón por la cual muchos nuevos fans desean dar un repaso por la franquicia. Y ahora, un grupo de personas han decidido acabar con un bug que se encuentra en la Enhanced Edition para PC, uno que literalmente impedía proseguir en este.

Esta reedición para computadora es un proyecto en curso que busca hacer que el juego funcione mejor en hardware moderno, lo que incluye incorporar relaciones de aspecto de pantalla ancha, mejorar las imágenes y el audio. Sin embargo, hay un ligero inconveniente que no los ha dejado avanzar, y eso es un problema al querer correr con procesadores actuales.

Concretamente, el error nos dirige al motor de transmisión de audio del juego, al cual no le gustan las CPU multinúcleo, y básicamente todas las computadoras usan uno ahora. La falla comenzaba con ciertos saltos de audio, seguidos por el bloqueo del juego. Para arreglar esto se ​​reconstruyó el motor de transmisión de audio desde cero para que no cause ningún problema en los CPU de varios núcleos.

Así, la actualización más reciente de Silent Hill 2 Enhanced Edition, como se detalla en el video de la parte superior de estos párrafos.También trajo una serie de otras mejoras, como aumentar la calidad de las escenas FMV, algo difícil de hacer, pues estas se definen en una sola resolución y definición, por lo que trabajarlas implica entrar dentro del código para modificar todo.

Además, existe el inconveniente de que no hay forma posible de jugar Silent Hill 2 en formato digital. Y la edición física cuesta bastante dinero en el mercado de juegos usados.

Vía: VG247