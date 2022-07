Muestran primer gameplay de Pac-Man World: Re-PAC

Uno de los anuncios que más gustó a los fans durante el Nintendo Direct Mini de la semana pasada fue el de Pac-Man World: Re-PAC, título que trae de nuevo a la vida a la saga que nació en el primer PlayStation. Esto llevó a los fans a preguntarse qué clase de cambios se le implementarían a esta versión, y afortunadamente ya lo podemos saber gracias a un video.

Los datos nuevos llegaron directamente de la Anime Expo 2022, en la cual Bandai Namco decidió compartir mucho más de este videojuego, y los fanáticos notaron que hay movimientos nuevos así como unos arreglos. Además, esta vez la familia del personaje principal no tiene que ser rescatada del todo para llegar al final de la aventura en 3D.

Aquí puedes checar el gameplay:

Por su parte, la cuenta de Twitter apodada @DailyPacMan compartió un resumen muy detallado con imágenes y características nuevas con las que va a contar este esperado remake.

Aquí lo puedes checar:

Additionally:

-There will be extra polish to the platforming so Pac-Man doesn't slip off certain edges he jumps onto

-Pac-Man becomes "Mega Pac" when eating a Power Pellet

-Toc-Man has a jetpack and shoots at Pac-Man. He also appears to be involved in the King Galaxian battle pic.twitter.com/lnsiYNQ311

— Daily Pac-Man (@DailyPacMan) July 2, 2022