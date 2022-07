Aunque aún falta algo de tiempo antes del estreno de Guardians of the Galaxy Vol. 3, Marvel tiene planeado lanzar una serie de cortos animados protagonizados por Groot. De esta forma, durante la San Diego Comic-Con, se compartió el primer tráiler de I am Groot, el cual reafirma su fecha de estreno.

I am Groot es una serie conformada por cinco cortos animados protagonizados por, lo adivinaron, Groot, los cuales se desarrollan entre los eventos de Guardians of the Galaxy Vol. 2 y Avenger: Infinity Ward. Esta producción llegará a Disney+ el próximo 10 de agosto.

Como lo pudieron ver en el tráiler, I am Groot está enfocado principalmente en un público menor, y no tendrá relación alguna con los eventos que se están llevando a cabo en el MCU. De igual forma, se desconoce si alguno de los otros miembros de los Guardianes de la Galaxia aparecerá en esta serie.

Recuerda, I am Groot llegará a Disney+ el próximo 10 de agosto de 2022. En temas relacionados, rumor indica que Giancarlo Esposito sería el Profesor X en el MCU. De igual forma, se filtran los nombres de las siguientes películas de Avengers.

Nota del Editor:

Para todos aquellos que desean estar al día con la historia del MCU, parece que I am Groot será algo que podrán saltar sin problema alguno. Sin embargo, esta será una gran forma de entretener a los niños que desean ver al pequeño Groot realizar todo tipo de estragos.

Vía: Marvel