Giancarlo Esposito podría ser Profesor X en el MCU

Aunque ya desde hace tiempo la propiedad de los X-Men está en manos de Disney y Marvel Studios, por el momento no hay planes claros para estos héroes. Todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido a Patrick Stewart retomar el papel del Profesor X en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y todo parece apuntar a que Ms. Marvel es una mutante. Sin embargo, esto no ha detenido a los rumores, en donde ahora se ha señalado a Giancarlo Esposito como el director de la escuela de mutantes.

Pese a que por el momento no hay información clara, no hace mucho comenzó a circular un rumor en donde se señala que Giancarlo Esposito, responsable de Gustavo “Gus” Fring en Breaking Bad, sería el encargado de interpretar al Profesor X en un reboot de los X-Men para el MCU. Al darse a conocer esta información, los fans no perdieron su oportunidad para expresar su apoyo en redes sociales.

I am absolutely ok with Giancarlo Esposito as Professor X. I bet he's gonna love being a good guy for once too. Looking forward to this if the rumors are true. He's an excellent actor.

If rumors are true and Giancarlo Esposito is the new Professor X, I am 1,000,000 percent down

If there's anyone that I would want to replace Patrick Stewart as Professor X, it would definitely be Giancarlo Esposito. I REALLY hope that rumor is true, because I'm a massive fan of his.

Also, after many years of him being the villain, I'd love for him to be a hero now lol

— Sué (@Josueisinbed) July 14, 2022