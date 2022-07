Guerrilla Games cerrará los servidores en línea para algunos de sus juegos

Hoy es un día triste para los fanáticos de Guerrilla Games, puesto que dentro de poco tiempo los servidores de Killzone: Mercenary, Killzone: Shadow Fall y RIGS: Mechanized Combat League serán cerrados. Esto lo ha comunicado la propia Guerrilla Games, no se ha dado ningún tipo de razón, pero es probable que sea debido al número de jugadores actuales.

Aquí su comunicado:

On 12 August 2022, online servers for Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (including Intercept Mode) and RIGS: Mechanized Combat League will shut down. Online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. Single player offline modes remain available

