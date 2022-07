Actualmente es un gran momento para ser un fan del anime. Gracias al éxito que han gozado algunas de las producciones de los últimos años, la calidad está por los cielos, y las propuestas siempre son interesantes. Este es el caso de Jujutsu Kaisen, quien le debe parte de su éxito a Demon Slayer, asegura el CEO de MAPPA.

Durante el panel de Jujutsu Kaisen en Anime Expo, Manabu Otsuka, CEO de MAPPA, e Hiroshi Seko, escritor del estudio, hablaron sobre el éxito de Jujutsu Kiasen y Jujutsu Kaisen 0, hablaron sobre cómo la adaptación de Demon Slayer por parte de Ufotable jugó un papel importante para impulsar el anime inspirado en la obra de Gege Akutami. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Cuando se les preguntó si veían venir a JJK y su popularidad, Manabu dice que tenían una expectativa porque sabíamos que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba era enorme. Sintió que había similitudes, pero Manabu estaba muy agradecido por el potencial del éxito. No pretendían convertirlo en un éxito, sino que se convirtió en uno de forma orgánica. Seko está de acuerdo y dice que el éxito de KNY fue enorme y que pensaron que podrían hacer algo similar dado el mercado del anime a nivel nacional e internacional. El escritor también señala que JJK sería amado en el extranjero, pero no cuánto. Hizo que todos estuvieran muy sorprendidos y muy felices. Y, por supuesto, Hiroaki también sintió lo mismo. Estaban apuntando a un éxito porque JJK fue un éxito en el extranjero, pero incluso este nivel los sorprendió a todos”.