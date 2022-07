Horizon Forbidden West ya ganó el GOTY de 2022

2022 será un año para recordar. A lo largo de los primeros seis meses hemos visto diversos juegos que son dignos de ganar el GOTY en esta ocasión, como Elden Ring. Aunque aún le queda un semestre al año, recientemente se llevaron a cabo los Develop: Star Awards, una ceremonia europea, en donde Horizon Forbidden West fue galardonado como el Juego del Año.

Así es, el pasado 13 de julio, los Develop: Star Awards se llevaron a cabo. A diferencia de otras ceremonias, este evento toma en consideración los lanzamientos de julio a junio, no de enero a diciembre. De esta forma, la lista de nominados estuvo conformada por algunos títulos de 2021 y otros de 2022. En la categoría de Juego del Año, OlliOlli World, Sifu, Unpacking, Forza Horizon 5 y Horizon Forbidden West compitieron, pero al final del día, fue el trabajo de Guerrilla Games el que se llevó a casa el gran premio.

Esto no fue todo para PlayStation, ya que Ratchet and Clank: Rift Apart ganó Mejor innovación técnica. La lista de galardonados también incluye a Deathloop como Mejor IP Original; Life Is Strange: True Colors en la categoría de Mejor Narrativa; Mejor Diseño de Juego fue para Unpacking; y Marvel’s Guardians of the Galaxy fue reconocido en la categoría de Mejor Audio.

Recordemos que The Game Awards se llevará a cabo en diciembre y, aunque probablemente Horizon Forbidden West tenga varias nominaciones, seguramente el GOTY le pertenecerá a Elden Ring o God of War: Ragnarok. En temas relacionados, Guerrilla Games habla sobre el tercer juego de Horizon. De igual forma, se revelan nuevos datos sobre la serie de Horizon.

Nota del Editor:

Es bastante raro que Elden Ring, uno de los mejores juegos del año, no estuviera nominado a Juego del Año en esta ceremonia. Considerando que este fue un evento de desarrolladores, es probable que esto sea un factor que tal vez no estén considerando.

Vía: Develop: Star Awards