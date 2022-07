Se confirma la aparición de un personaje de Space Jam para Multiversus

Uno de los juegos que más está dando de qué hablar es Multiversus, el cual actualmente se encuentra en su etapa beta anticipada, y antes de que el título se haya liberado a todo el público, Warner Bros. ha preparado un mensaje muy especial. Pues hace pocas horas revelaron a un nuevo personaje que seguro le gustará a los fans de los deportes y los Looney Tunes.

Así es, mediante una publicación se confirmó que los usuarios podrán utilizar al basquetbolista Lebron James en el plantel de luchadores, demostrando que puede a enfrentarse a grandes y poderosas figuras. En caso de que haya algún despistado, Lebron apareció en la última película de Space Jam, siendo el protagonista de la cinta de 2021.

Aquí puedes ver su teaser:

It's time to team up with the 🐐 – LeBron slams into MultiVersus July 26! #MultiVersus #SDCC pic.twitter.com/c9C4LMHSEH

