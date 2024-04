La plataforma de X prepara su app para vencer a YouTube

Desde hace un par de años, la plataforma que ahora conocemos como X (anteriormente Twitter), ha tratado de mejor cada vez más con las implementaciones que quiere meter su dueño actual, Elon Musk, quien ha agregado elementos como la posibilidad de pagar por tener la verificación. Y ahora parece que apuntan a ya no depender de la página de internet por excelencia, hablamos de la que posee la compañía Google en estos momentos.

Se ha estado pensando en una aplicación de Smart TV, la cual dejará ver videos y transmisiones en directo, algo que compite directamente con Youtube y hasta Twitch en la parte de los streams, y es que la meta es que X pueda unificarse como todo en uno, para que ya nadie centre su atención en eso. Y la justificación que ellos han dado, es justamente que la gente se ha pasado millones de horas viendo videos, por lo que necesitan ese tráfico y quieren que no salgan de la plataforma.

Incluso han lanzado un teaser de la app:

Coming soon to a television near you: X TV 👀 pic.twitter.com/C7VWNa7jG5

— News (@XNews) April 23, 2024