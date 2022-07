A más de tres años de su último episodio, parece que el mundo aún no puede olvidar el desastroso final de Game of Thrones. Con el estreno de House of the Dragon, precuela de HBO, a solo un mes de distancia, la conversión en torno a la adaptación televisiva de A Song of Ice and Fire ha regresado, y en esta ocasión ha sido George R.R. Martin, autor de estos libros, quien ha señalado el problema con los fans tóxicos de Game of Thrones.

Durante una plática con The Hollywood Reporter, Martin habló sobre cómo la comunidad tóxica de Game of Thrones está afectando la recepción de House of the Dragon, incluso cuando esta serie aún no se estrena. Esto fue lo que comentó al respecto:

“El maldito Internet tóxico y estos podcasts que dicen que la Temporada 8 dejó una impresión tan mala que la gente dice: ‘Oh, nunca los volveré a ver’. Ya no confío en ellos”.

Junto a esto, Casey Bloys, jefe de contenido en HBO, también se unió a la conversación, y en la misma entrevista comentó:

“Fue una reacción negativa en las redes sociales. Creo que en múltiples partes de nuestra sociedad, nos recordamos a nosotros mismos que Twitter no es la vida real. Sabíamos que iba a ser divisivo y, por supuesto, quieres que todos los fanáticos estén felices, pero eso nunca sucederá. No había mucha gente caminando abatida o molesta. Es una toma que se lee bien, pero probablemente no refleja completamente los sentimientos del espectador”.

Recordemos que los últimos episodios de la octava temporada de Game of Thrones fueron criticados por arruinar a los personajes príncipes, acabar con la historia de una forma abrupta y olvidando varios puntos importantes en la historia. De esta forma, algunas personas se decepcionaron tanto que no quieren ver House of the Dragon.

House of the Dragon llegará a HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie. De igual forma, George R.R. Martin habla sobre algunas de las cosas que veremos en este show.

Nota del Editor:

Aunque es cierto que parte de la comunidad es tóxica, muchas de las críticas en contra del final de Game of Thrones son válidas, y cada quien tiene derecho a ver y no ver lo que quieran. Sin embargo, considerando que David Benioff y D. B. Weiss no están involucrados en House of the Dragon, es probable que no veamos los mismos errores.

Vía: The Hollywood Reporter