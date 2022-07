El próximo mes de octubre llegará Resident Evil Village: The Winter’s Expansion. Este paquete de DLC no solo incluye una expansión para la historia, sino que agrega más personas al modo de Mercenarios. Después de un tiempo sin información, recientemente se compartió un tráiler que nos da un mejor vistazo a este apartado y sus novedades.

Gracias al DLC, ahora no solo podremos tomar el control de Ethan Winters, sino que tres personajes más se unen al modo Mercenarios, y cada uno cuenta con habilidades especiales. Estos son:

–Lady Dimitrescu: En el combate, Dimitrescu acumula un medidor de emoción cortando a los adversarios en pedazos con sus afiladas garras. Esto le permite realizar acciones especiales como abatir a los enemigos o invocar a sus hijas.

–Lord Karl Heisenberg: Equipado con un enorme martillo y con la capacidad de manipular corrientes magnéticas, Heisenberg puede poner toda la carga en sus ataques. Las terroríficas creaciones de la fábrica de Heisenberg, los Soldat Jets, también se unen a él en la lucha, pero ten cuidado de no quedar atrapado en el fuego cruzado de sus ataques autodestructivos. Heisenberg también puede cambiar la velocidad de movimiento para ver de qué están hechos los enemigos atrayéndolos con su campo magnético, o montar un espectáculo que todos puedan disfrutar lanzando chatarra, como hojas de sierra, hacia ellos.

–Chris Redfield: El legendario agente de la BSAA tiene un gran golpe directo que no solo puede sacarlo de situaciones en las que está entre la espada y la pared, sino que también aumenta su medidor de Onslaught rápidamente. Cuando Onslaught está activo, Chris se mueve y recarga a la velocidad del rayo. Chris también puede solicitar el apoyo del Escuadrón Hound Wolf utilizando su localizador de objetivos para localizar las posiciones enemigas y solicitar ataques de respaldo.

Por último, el avance también ha revelado dos nuevos escenarios para el modo Mercenarios. Estos son la Aldea Sangrienta y el Río Sangriento. Junto a esto, se prometen mejoras generales a la experiencia. Sin duda alguna, algo que todos los fans no se deben de perder.

Recuerda, Resident Evil Village The Winter’s Expansion, así como Resident Evil Village: Gold, paquete que incluye este DLC y el juego base, estarán disponibles el próximo 28 de octubre de 2022. En temas relacionados, uno de cada 10 jugadores no pasan de la primera cinemática de Resident Evil 7. De igual forma, el clásico Resident Evil 2 llegaría a PS Plus.

Vía: Capcom