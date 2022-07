Jamie Lee Curtis no quiere formar parte del MCU

Pese al éxito que es el MCU, parece que no todos los actores de Hollywood están interesados en formar parte de este universo cinematográfico. Hace tiempo se reveló que Simon Pegg no tenía la intención de pelear junto a Thor o Ant-Man, y recientemente se reveló que Jamie Lee Curtis tampoco está interesada en interpretar a una villana o heroína de Marvel.

Durante una entrevista con People sobre su participación en Everything Everywhere All at Once, Curtis fue cuestionada sobre las posibilidades de formar parte del MCU. A la actriz no le interesa esta idea, ya que la forma en la que Marvel Studios hace películas, no es de su agrado. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Me temo que si hago una película de Marvel, me pegarán puntos por todas partes y me obligarán a actuar sola en un almacén en algún lugar. Everything Everywhere All at Once fue absolutamente lo más inesperado y encantadora experiencia, tal vez de mi carrera, solo porque las expectativas eran muy bajas y yo era tan libre en el trabajo y me divertí mucho haciéndolo. ¡Y no había pantalla verde!”

Sin duda alguna, el uso de los efectos especiales en las películas de Marvel ha sido todo un tema en las últimas semanas. Después de Thor: Love and Thunder, muchos han cuestionado la forma en la que el estudio trata a los artistas de efectos especiales, y el trabajo que vemos en pantalla. Sin duda alguna, una cuestión bastante válida para que Jamie Lee Curtis no decida participar en el MCU.

Nota del Editor:

Es cierto que las prácticas de Marvel Studios no son las mejores del medio. Desde los últimos años, y gracias a la pandemia, parece que Marvel es solo una fábrica en donde todo se une en post-producción, pero deja a los actores en un espacio solo.

