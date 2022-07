Con más de $500 millones de dólares en su bolsillo, Thor: Love and Thunder se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año. Sin embargo, existe un grupo de personas que aún no le ha dado una oportunidad a la película protagonizada por Chris Hemsworth: aquellos con una suscripción a Disney+. Si formas parte de este sector y esperas que la cinta dirigida por Taika Waititi llegue a la plataforma de streaming, te tenemos buenas noticias.

Aunque por el momento no hay información oficial, un nuevo reporte por parte de CNET ha revelado un patrón en los lanzamientos de Disney+. Aquí se menciona que películas como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Eternals y Shang-Chi se tardaron 47 días en llegar a esta plataforma. De esta forma, se ha señalado que Thor: Love and Thunder tardaría el mismo tiempo en aparecer en Disney+.

Incluso Lightyear, de la cual ya conocemos su fecha de lanzamiento en Disney+, llegará 47 días después de su estreno en cines. Es así que Thor: Love and Thunder estaría disponible en esta plataforma el próximo 24 de agosto. Sin embargo, hay un par de películas que contradicen esta revelación, ya que Encanto llegó a menos de un mes al servicio de streaming, mientras que West Side Story se tardó tres meses.

Como ya se mencionó, por el momento no hay información oficial. Sin embargo, el tiempo de espera de 47 días suena bastante consistente. Solo nos queda esperar a que Disney confirme la llegada de Thor: Love and Thunder a esta plataforma, para así ver si esta suposición es cierta, o solo una coincidencia.

Nota del Editor:

Una espera de mes y medio suena bastante lógico. Usualmente, este es el periodo en el que una película recauda la mayoría de sus fondos en el cine, y seguramente así Disney se evita repetir casos como la demanda de Scarlett Johansson por Black Widow.

