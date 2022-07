Más juegos de NES y SNES se unen al Switch Online

Aunque Nintendo ha prometido más juegos del N64 para el Switch Online, en esta ocasión se ha expandido la librería de títulos disponibles para las aplicaciones de NES y SNES. Después de meses sin atención, estas consolas han recibido un par de experiencias bastante interesantes.

En estos momentos ya puedes ingresar a las aplicaciones de NES y SNES que obtienes sin costo adicional con una suscripción al servicio básico de Nintendo Switch Online, para así disfrutar de los siguientes tres títulos:

NES.

–Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia

SNES:

–Kirby’s Avalanche

–Fighter’s History

De esta pequeña selección, Kirby’s Avalanche es el título que más llama la atención, ya que es un Puyo Puyo con una skin de Kirby. Por su parte, el resto de los juegos podrían no llamar mucho la atención, especialmente considerando que Fighter’s History luce como un clon de Street Fighter II, y Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia es un shmup, solo que en lugar de controlar una nave, tomas el control de un robot.

Recuerda, estos tres juegos ya están disponibles para todos los usuarios del Nintendo Switch Online. Será interesante ver cuáles serán los siguientes títulos en unirse a este servicio. En temas relacionados, Nintendo advierte sobre los problemas de jugar con el Switch en el calor. De igual forma, se vuelven a encender los rumores del Switch Pro.

Nota del Editor:

Considerando que parece que Nintendo no cuenta con el apoyo de compañías como Capcom y Square Enix para el Switch Online, la oferta de third party es bastante mixta. Aunque sí hay títulos que valen la pena, estos no son tan comunes.

Vía: Nintendo