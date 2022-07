Se confirma la ausencia de Joker en Gotham Knights

Con Gotham Knights a solo unos meses de distancia, muchos se preguntan cuáles serán los personajes clásicos que regresarán en esta entrega. Considerando que la Court of Owls son los antagonistas principales, esto no deja mucho espacio para que algunos de los villanos del Caballero de la Noche tengan la atención que se merecen. Es así que los desarrolladores por fin han revelado si Joker aparece o no en este juego.

Durante un panel en la San Diego Comic-Con, Patrick Redding, director creativo de Gotham Knights, confirmó que Joker no estará presente en este juego. Sin embargo, parece que la mano derecha de este criminal podría aparecer, ya que Redding mencionó: “No confirmaré ni negaré si Harley está”.

Junto a esto, Redding también reafirmó que Batman sí está muerto, y esta escena ocurre durante los primeros 10 minutos, esto para comenzar los eventos del juego. Por último, el director creativo también confirmó que hay “exactamente un” signo de interrogación de Riddler, señalando que la participación de este villano también es mínima.

Gotham Knights llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de octubre de 2022. En temas relacionados, ¿hay conexión entre Gotham Knights y Justice League? De igual forma, aquí puedes ver el gameplay de Robin en este juego.

Nota del Editor:

Considerando que Batman y Joker son parte de la misma moneda, tiene sentido que si uno no está presente, el otro tampoco. Sin embargo, es triste que en esta ocasión no escucharemos la voz de Mark Hamill.

Vía: IGN