Fanáticos se preguntan si quieren una quinta película de Thor

Hace prácticamente pocos días se ha estrenado Thor: Love and Thunder, la última película del dios del trueno, misma que ha compartido críticas mixtas en cuanto a sus toques de humor. Y ahora que hay una ventana hacia una posible quinta película, los fanáticos de las redes sociales se preguntan si realmente valdría la pena que el superhéroe regrese.

Mediante una encuesta realizada por el medio IGN, se preguntó a los usuarios si les gustaría volver a Chrims Hemsworth en el papel principal, o si desean ver a otras franquicias de Marvel sobre los reflectores. El 42,7% por ciento está de acuerdo con seguir con la franquicia, y el 30,6% menciona que es momento para que Thor deje a un sucesor.

Aquí algunas de las opiniones por parte de los seguidores:

¡Spoilers adelante!

Definitivamente, ¡Necesitamos ver a Thor Vs Hercules! Especialmente después de esa escena post créditos.

Definitely, we need Thor Vs Hercules! Especially after that end credit scene pic.twitter.com/4YO4DjZ64g — 🌜 (@KillerQuinns) July 11, 2022

Sí, dirigida por Kenneth Branagh.

Yes directed by Kenneth Branagh pic.twitter.com/KEW1yjosRD — Gonzo Gorriliaz🏳️‍🌈🇺🇦 (@LukeODoherty6) July 11, 2022

Sí, pero una película más seria, no más tonterías cómicas. ¡También con un nuevo director!

Yes but a more serious movie no more comedic bullshit. Also with a new director! — Austin 🌋 (@ThaNotoriousZ) July 11, 2022

Sí, pero siento que necesitamos un Thor más serio. Ha pasado por un viaje de autorrealización, todavía hay más espacio para crecer. Comedia fuera del camino, es hora de traer el martillo de vuelta.

Yes but I feel we need a more serious Thor. He's gone through a journey of self realisation, there's still more room for growth. Comedy out the way, it's time to bring the hammer down. — Ryan (@chimichanga_616) July 11, 2022

Thor es uno de los únicos Vengadores buenos que quedan. Así que absolutamente. Solo necesitan quitar las bromas.

Thor is one of the only good Avengers left. So absolutely. They just need to back off making him a joke — John S (@J0nSPEC) July 11, 2022

Recuerda que Thor: Love and Thunder está disponible para ver en los cines.

