My Hero Academia revela qué tan fuerte se está volviendo Shigaraki

La actualidad del manga de My Hero Academia se ha puesto cada vez más interesante para los fans, dado que la guerra definitiva entre héroes y villanos sigue creciendo hasta su clímax. Es ahí donde tenemos la pelea de Shigaraki contra del control de All for One, incluso se han separado un poco para tener más terreno cubierto contra los buenos.

El vistazo anterior a la pelea de Shigaraki en la academia antes de mostrar cuánto se ha transformado su cuerpo para usar su poder, también dejó claro que se ha vuelto mucho más como All For One de lo que se había dado cuenta. Ya que ahora el personaje debe luchar contra el control que ejerce su maestro sobre él, sorprendiendo así personajes de la talla de Bakugo.

El capítulo 358 de My Hero Academia ve a Shigaraki destrozando a los héroes gracias a su nuevo cuerpo, y también comenzó a pontificar sobre la pelea en sí. Menciona que su cuerpo se está acostumbrando al poder de All For One, pero también señala que este está buscando su “forma definitiva”. Afirmando que una vez llegue a la forma final, el mundo le pertenecerá.

En noticias relacionadas a este manga. Hace no mucho se informó que en los próximos tomos veremos una vez más a Deku tomar el control del protagonismo, esto tras algunos flashbacks extendidos de otros personajes. En caso de que quieras saber un poco más acerca de la noticia, te invitamos a dar click en el siguiente enlace, sobre todo si eres fan de la serie.

Vía: ComicBook