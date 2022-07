Después de varias semanas enfocándose en la familia Todoroki, parece que el manga de My Hero Academia por fin está listo para presentarnos una vez a Midoriya. Durante los últimos paneles del más reciente capítulo de esta obra, por fin vimos una vez a nuestro protagonista, quien se dirige a un campo de batalla bastante complicado.

La última vez que vimos a Midoriya en el manga de My Hero Academia, nuestro héroe había sido raptado por Himiko Toga, quien le confesó su amor en el campo de batalla, pero también estropeó los planes para detener a Shigaraki. Sin embargo, Deku logró escapar de este conflicto amoroso, y emprendió su viaje al escenario que le pertenece.

Ahora, durante los últimos paneles del capítulo 357, se puede apreciar a Midoriya en camino al campo de batalla contra Shigaraki, pero de una forma inesperada, el primer usuario de One for All apareció, advirtiendo a nuestro héroe de que algo malo está por suceder. Esta advertencia surge momentos después de que vimos a All for One con una nueva y misteriosa cara.

¿Qué significa esto para la historia? Por el momento no tenemos una respuesta. Recordemos que los episodios del manga de My Hero Academia se pueden leer de forma gratuita y en español cada semana en el sitio de Manga Plus. En temas relacionados, se confirma lo aterrador que puede ser All Might. De igual forma, aquí puedes checar el nuevo arte del manga.

Nota del Editor:

Considerando el estado de la historia, es probable que este último arco no llegará a su fin este año. Quizás en los primeros meses de 2023 la historia termine, pero en el estado en el que está actualmente, dudo que en 2022 le digamos adiós a Midoriya y compañía.

Vía: Comicbook