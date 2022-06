My Hero Academia confirma lo aterrador que puede ser All Might

My Hero Academia se encuentra en un momento decisivo para el manga, dado que All for One está usando sus poderes para acabar poco a poco con todos los héroes, ya sean adultos o estudiantes. Sin embargo, este hace énfasis en el temor que siente por uno de los personajes más populares, All Might, sujeto que le ha dado problemas en más de una ocasión.

La última vez que se vio a All Might enfrentarse a All For One, fue una gran demostración de poder en la que el héroe pudo vencer. Esto está lejos del mejor momento de All Might, y una pérdida era parte del plan del villano, y mientras All For One se enfrenta a Endeavour en esta pelea final, ha tenido recuerdos de All Might, pues la sola presencia del héroe lo tiene aterrado.

El capítulo más reciente del manga ve a All For One reaccionando a las intensas llamas de Endeavor, reconociendo que el último esfuerzo de este fue “cercano” y menciona que sintió un peligro real en ese breve momento. Afirmando que le trajo los más temibles recuerdos con All Might, fase que hasta este momento los espectadores no han podido ver en la obra.

Vía: ComicBook