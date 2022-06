NieR: Automata llega a un gran número de ventas

Uno de los anuncios que más agrado la mañana de los fans de Nintendo fue NieR: Automata The end of Yorha Edition, versión el videojuego que llegará a finales de año para la consola híbrida de la compañía japonesa. Junto a esta gran noticia, también se comentó que el título ha alcanzado un importante número de ventas que seguirá creciendo de forma gradual.

Según el sitio conocido como RPG Site, actualmente se han vendido poco más de 6.5 millones de copias alrededor del mundo, esto incluye las primeras ediciones de PS4, así como la que incluye el contenido DLC que también llegó a consolas Xbox. Y claro, no se puede dejar de lado a los usuarios que hicieron su respectivo aporte en la plataforma de PC.

NieR Automata has sold 6.5m units according to Square Enixhttps://t.co/hUCB9flVVV pic.twitter.com/SUd5gWgeTv

— Nibel (@Nibellion) June 28, 2022