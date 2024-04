Tráiler confirma One Piece Odyssey para Switch

A principios del año pasado llegó al mercado One Piece Odyssey, RPG que nos permitió revivir las aventuras clásicas de la tripulación de Luffy. Si bien el título estuvo disponible en PlayStation, Xbox y PC, los usuarios del Switch fueron excluidos en su momento. Afortunadamente, esto cambiará, puesto que se ha confirmado que One Piece Odyssey estará disponible en Nintendo Switch el próximo mes de julio.

Por medio de un nuevo tráiler, Bandai Namco ha confirmado que One Piece Odyssey estará disponible en Nintendo Switch el próximo 26 de julio de 2024. Esta versión no solo incluirá la experiencia principal, sino que incluirá el escenario adicional de Reunion of Memories, al cual puedes acceder después de completar la aventura principal. De igual forma, los trajes adicionales de The Traveling y Sniper King’s Traveling estarán incluidos. Por último, se ha confirmado que esta versión tendrá los de City of Water, un agregado completamente nuevo para el Switch.

Para aquellos que no lo recuerdan, One Piece Odyssey es un RPG por turnos que nos permite revivir algunas de las historias más icónicas de One Piece. El título fue desarrollado por ILCA, quienes actualmente están trabajando en el juego de Sand Land, y tuvo una recepción positiva en su momento.

Recuerda, One Piece Odyssey llegará al Nintendo Switch el próximo 26 de julio de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de este juego aquí. De igual forma, Netflix confirma nuevo spin-off de One Piece.

Nota del Editor:

One Piece Odyssey es, probablemente, el mejor juego de esta serie. Después de múltiples juegos estilo Warriors, es bueno ver que Bandai Namco decidió experimentar con la serie, y ofrecerle a los fans una experiencia alejada de lo tradicional. Si bien no sabemos cuál será el siguiente título de One Piece, es probable que siga esta línea.

Vía: Bandai Namco