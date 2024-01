Netflix confirma nuevo spin-off de One Piece

Netflix le sigue apostando a One Piece. No solo la compañía de streaming fue la encargada del live action, y será el hogar del remake de este anime, sino que se ha confirmado que están detrás del nuevo spin-off de la obra Eiichiro Oda. Así es, Monsters, la historia enfocada en uno de los antepasados de Zoro, ya tiene fecha de estreno, y solo lo podemos ver en Netflix.

Durante el One Piece Day de este año, se confirmó la adaptación de Monsters. Esta obra fue escrita por Oda en 1994, por lo que es el precursor de One Piece. Este anime estará disponible en Netflix el próximo 21 de enero de 2024, y tendrá una duración de 24 minutos. Es importante mencionar que esta es una OVA de solo un capítulo, y no una nueva serie.

El anime de MONSTERS, basado en la

obra de Eiichiro Oda llegará a Netflix el

21 de enero de 2024. 💥#ONEPIECE pic.twitter.com/UdSSbgOhpY — Animetrends (@AnimetrendsLA) January 10, 2024

Esta producción no estará a cargo de Toei Animation, quienes son los responsables del anime de One Piece, sino que E&HProduction! es el estudio seleccionado para esta tarea. Si este nombre no les resulta familiar, es porque son una compañía nueva, la cual ha llamado la atención, puesto que Park Sung-hoo, director de Jujutsu Kaisen 0, es el fundador de E&HProduction!

Ahora, respecto a Monsters, este one shot está basado en el manga de Wanted, y se enfoca en Shimotsuki Ryuma, un antepasado de Zoro en Wano, el cual tiene que derrotar a un dragón. Esta no será la primera vez que veamos a este personaje animado, ya que durante el arco de Thriller Bark fue posible ver una versión reanimada de este personaje. Sin lugar a dudas, algo que los fans han deseado ver en acción por años.

Te recordamos que Monsters llegará a Netflix el próximo 21 de enero de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el remake de One Piece aquí. De igual forma, nuevo opening del anime se hace tendencia en redes sociales.

Nota del Editor:

Le ha tomado más de 20 años a la serie, pero por fin ha alcanzado el nivel de popularidad necesario para tener múltiples producciones al mismo tiempo. Este es un hito del cual Oda debería estar orgulloso, y esperemos que Netflix sea capaz de estar a la altura para no arruinarle las esperanzas a todos los fans, algo que, al menos hasta el momento, no han estropeado.

Vía: Animetrends