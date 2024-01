El Switch 2 ya genera ganancias para Nintendo

Pese a lo que uno podría ver a primera instancia, Nintendo está viviendo uno de sus mejores momentos en su historia. Con un éxito en múltiples áreas de entretenimiento, e inversiones por parte de Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, las acciones de la Gran N han establecido un nuevo récord. Sin embargo, uno de los elementos que más ha llamado la atención es el hecho de que el Switch 2 le ha generado ya ingresos a la compañía.

De acuerdo con Nikkei Asia, medio especializado en las finanzas, las acciones de Nintendo alcanzaron los ¥7,902 yenes, es decir, los $54 dólares, lo que ayudó a que la capitalización de mercado de la compañía a superar los ¥10 trillones de yenes, es decir, $69 mil millones de dólares, por primera vez desde noviembre de 2007. El promedio bursátil subió un 2,01% el miércoles para cerrar en su nivel más alto desde febrero de 1990.

Esto se debe a varios factores. Sin embargo, lo más llamativo son las expectativas que hay sobre el sucesor del Switch. La consola de 2017 es todo un éxito, con más de 130 millones de unidades vendidas, de esta forma, los rumores de una nueva consola por parte de Nintendo para este año han hecho que los inversionistas estén dispuestos a invertir más en la Gran N ante la llegada de su siguiente pieza de hardware.

Si bien es cierto que por el momento no hay información del sucesor del Switch, los rumores, especulaciones y filtraciones han señalado que este mismo año saldría a la venta esta nueva consola, y todos quieren una parte de este pastel. Sin embargo, esto no es todo lo que ha elevado el valor de la compañía en esta ocasión, puesto que su participación en otros mercados también ha resultado ser positiva.

El año pasado llegó Super Mario Bros. al cine, y si bien la película no logró cautivar a la crítica, sí se convirtió en la segunda cinta más exitosa de 2023, ya que recaudó más de $1.36 mil millones de dólares. De igual forma, se espera que la adaptación live action de The Legend of Zelda sea un éxito en taquilla. Por si fuera poco, no hay que olvidar los parques de diversiones que abrió la Gran N a nivel mundial, los cuales también han atraído a una gran cantidad de personas.

Por último, pero no menos importante, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí, o PIF por sus siglas en inglés, ha invertido bastante en Nintendo, al grado de que es el inversionista third party más grande, con 8.58% de las acciones de la compañía. Por si fuera poco, este organismo gubernamental sigue invirtiendo en la industria de los videojuegos, por lo que no se descarta que en un futuro tenga un pedazo más grande del pastel.

Todo esto ha llevado a Nintendo a vivir uno de sus mejores momentos en la historia. Ahora solo nos queda por ver si la compañía es capaz de mantener este ritmo. En temas relacionados, Nintendo prestaría sus IP a otros estudios. De igual forma, se niega muy importante rumor sobre el próximo Nintendo Direct.

Nota del Editor:

Este es un momento muy importante para Nintendo. Si resulta que este año no llegará el sucesor del Switch, se corre el riesgo de que las acciones bajen. En este mundo, las compañías e inversionistas quieren ver dinero de forma constante, algo que no siempre es el caso de Nintendo.

Vía: Nikkei Asia