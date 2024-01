Nintendo prestaría sus IP a otros desarrolladores

Nintendo es una compañía que ha cuidado de sus propiedades de una forma sin igual. Si bien en el pasado esto significaba que solo ellos podían tocar a Mario o The Legend of Zelda, desde hace tiempo hemos visto cómo esta idea ha cambiado poco a poco. De esta forma, un nuevo reporte ha señalado que múltiples estudios third party ya estarían trabajando en nuevos juegos de las series de la compañía japonesa.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de GamesIndustry.biz, Nintendo estaría en pláticas con múltiples desarrolladores third party para crear juegos con sus amadas propiedades, en donde ellos simplemente tengan el papel de productores y publishers, dejando el desarrollo en las manos de otras personas. Esto fue lo que comenzó Christopher Dring, jefe de Juegos B2B, al respecto:

“También sé que Nintendo se está reuniendo activamente con desarrolladores independientes para encontrar nuevos socios. Parte de eso tiene que ver con la publicación de juegos independientes, algo que Nintendo hace de vez en cuando, pero también está buscando estudios que puedan trabajar en algunas de sus IP. Nintendo trabaja regularmente con equipos de third party, incluidos Bandai Namco, Team Ninja, PlatinumGames, MercurySteam, WayForward y Grezzo. Pero la compañía está buscando aumentar esa lista, y conozco tres estudios que están inmersos en conversaciones sobre la creación de juegos basados ​​en las marcas de Nintendo”.

Recordemos que Nintendo ha permitido que Ubisoft trabaje con Mario en la serie Mario + Rabbids. Por su parte, Brace Yourself Games tomó a The Legend of Zelda para entregarnos Candace of Hyrule. De esta forma, queda claro que la Gran N está dispuesta a colaborar con otros estudios, sin importar si son indie o no, para inyectarle algo nuevo a sus propiedades más amadas.

Junto a esto, también hemos visto cómo las propiedades de Nintendo han llegado a nuevos medios gracias a otras compañías. Este es el caso de la película animada de Super Mario Bros. con Illumination, y el live action de The Legend of Zelda con Sony Pictures. Solo nos queda esperar para ver cuál será la siguiente colaboración que tendrá la Gran N, y el tipo de propiedad que tenga la oportunidad de salirse de lo convencional. En temas relacionados, niegan rumores sobre el próximo Nintendo Direct. De igual forma, ex-trabajadores de Nintendo hablan del Switch 2.

Nota del Editor:

Si bien es cierto que Nintendo está dispuesto a prestar sus propiedades a otros desarrolladores, esto no lo hacen sin algún tipo de supervisión, lo cual hace que este tipo de proyectos sean bastante interesantes. Aquí se nos presentan ideas que tal vez no asociamos con la Gran N, pero el control de calidad es de primer nivel.

Vía: GamesIndustry.biz