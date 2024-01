Ex-trabajadores de Nintendo hablan del Switch 2

Todo parece indicar que el sucesor del Nintendo Switch llegaría este mismo año. Si bien la Gran N se ha mantenido en silencio, múltiples reportes aseguran que estamos a solo unos meses de la revelación oficial de esta consola. De esta forma, dos ex-trabajadores de Nintendo se han unido a la conversación, respaldando información previa sobre esta consola.

En un reciente video, Kit y Krysta, quienes trabajaron en Nintendo Treehouse para Nintendo of America, han compartido sus predicciones para el Switch. Principalmente, han señalado que esta consola sería anunciada en el primer trimestre del año, es decir, entre enero y marzo de 2024, con un lanzamiento planeado para la segunda mitad del año.

Respecto al tipo de consola que veremos, Kit y Krysta han mencionado que el sucesor del Switch no será algo nuevo para Nintendo, sino una evolución del concepto que ya conocemos, por lo que podemos esperar que la retrocompatibilidad sea un factor importante para este hardware.

En este mismo sentido, se ha llegado a mencionar que Mario Kart 9 y versiones mejoradas de los dos títulos de The Legend of Zelda formarán parte de la alineación de lanzamiento de esta consola. Junto a esto, se espera que Metroid Prime 4 esté disponible en las dos plataformas, similar a lo que vimos con Breath of the Wild en el Wii U y Switch en su momento. Por último, también se espera que un nuevo Donkey Kong llegue al Switch 2.

Para terminar, Kit y Krysta han señalado que el sucesor del Switch llegaría a costar $400 dólares, y sus juegos tendrían un precio de $70 dólares. Toda esta es información que varios analistas ya habían mencionado, y los ahora youtubers se han encargado de respaldarla con su conocimiento interno de la compañía. En temas relacionados, GTA V podría llegar al Switch 2. De igual forma, tarjeta flash para el Switch ya es toda una realidad.

Nota del Editor:

Para este punto, parece que la única compañía que no ha hablado sobre el sucesor del Switch es Nintendo. Considerando todos los rumores y reportes, parece imposible que este año no veamos una nueva consola por parte de la Gran N. Sin embargo, hay un elemento que necesitan dejar mucho en claro antes de que esto suceda, y es qué tipo de hardware tendremos frente a nosotros.

Vía: Kit y Krysta