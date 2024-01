Ésta es la modelo de Stellar Blade

Stellar Blade es uno de los juegos más esperados del 2024 para todos los usuarios del PlayStation 5. Este título está siendo desarrollado por Shift Up, un estudio de Corea del Sur que se ha ganado una reputación positiva por sus juegos móviles. Sin embargo, con este nuevo proyecto tienen pensado adentrarse de lleno en el mundo AAA, algo que se puede notar fácilmente con el apartado visual. De esta forma, recientemente se reveló quién es la persona responsable por el modelo de la protagonista.

Aunque los tráilers del juego podrían insinuar que la protagonista de Stellar Blade, conocida como Eve, es un modelo completamente original, la verdad es que Shift Up tomó como principal inspiración a Shin Jae Eun, modelo de Corea del Sur. Recientemente, se reveló que el estudio escaneo por completo el cuerpo de la chica para crear un diseño en 3D de la protagonista.

🟡Wanna know a fun fact before jumping into #NewYear2024 ?? 🧐

In #StellarBlade, our protagonist Eve body figure was actually based on a 3D scan of the Korean model Shin Jae-eun! 🤯🌟@StellarBlade currently has a release window scheduled for 2024, follow us to stay… pic.twitter.com/TsdkCFBviM

— Stellar Blade/ #NIKKE /Destiny Child/ 🙏 + 🎲 = 🍑 (@ShiftUpWorld) December 31, 2023