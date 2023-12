Surge tarjeta flash para el Nintendo Switch

Aunque la emulación es un tema de conversación bastante común hoy en día, su implementación en consolas contemporáneas es algo controversial. Sin embargo, con el Switch llegó a sus últimos años de soporte, más y más personas están dispuestas a hackear este dispositivo, y recientemente se dio a conocer una tarjeta flash que podría abrir el camino de la emulación en esta plataforma.

Recientemente, After Time X, un sitio dedicado a los hackers, ha revelado la existencia de una tarjeta flash para el Nintendo Switch, la cual se introduce justamente donde van los cartuchos de la consola. Este dispositivo conocido como Mig Switch, aún está en desarrollo, pero estará a la venta en algún punto del 2024. Los creadores de este artefacto han señalado que esta es una herramienta dedicada al “respaldo y desarrollo”. Esta es la descripción que se ofrece en su sitio:

Exciting news for the Switch scene

We have obtained from one of our followers an exclusive video from an upcoming product this person is a beta-tester for.

Apparently a "flash cart" type device is coming pretty soon for the #NintendoSwitch which supports all firmwares, all… pic.twitter.com/BsOtRzMkMN

— After Time X (@AfterTimeX) December 22, 2023