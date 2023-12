Los fans están preocupados por The Legend of Zelda

El 2024 pinta para ser un año bastante interesante para los fans de The Legend of Zelda. Aunque por el momento no hay información oficial, se ha señalado que el próximo año estaría ausente de algún tipo de información relacionada con esta serie.

Desde el lanzamiento de Breath of the Wild, la serie ha tenido algún tipo de actividad cada año. Juegos como Skyward Sword HD, Hyrule Warriors: Age of Calamity y el remake de Link’s Awakening han mantenido a la comunidad con vida. Si bien en el 2022 no vimos un nuevo juego, los re-lanzamientos de Ocarina of Time y Majora’s Mask, así como toda la información relacionada con Tears of the Kingdom, mantuvieron la conversación en redes sociales. Sin embargo, parece que en el 2024 no tendríamos algo similar.

Pese a que Nintendo parece que no tiene planes para la serie en el 2024, rumores han señalado que las remasterizaciones HD de The Wind Waker y Twilight Princess que vimos en el Wii U podrían llegar al Nintendo Switch, aunque ese es un rumor que ya ha circulado por un tiempo y no se ha vuelto una realidad. De igual forma, la serie se encuentra en un camino bastante complejo.

Después del éxito que fueron Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, productor de la serie, ha señalado que Nintendo está listo para explorar una nueva dirección para la serie. De esta forma, se ha especulado que el estilo de mundo abierto que hemos visto en las últimas dos entregas sería abandonado en favor de regresar al diseño tradicional que hemos visto desde A Link to the Past, o incluso no se descarta la posibilidad de ver algo completamente nuevo.

Otro factor importante es la película de The Legend of Zelda. Al igual que pasó con la cinta de Super Mario Bros. y Super Mario Bros. Wonder, Nintendo podría optar por lanzar la siguiente aventura de Link para coincidir con el estreno de la película que está desarrollando Sony. Esto significaría que veríamos otro título hasta, como mínimo, el 2025.

Claro, es importante mencionar que por el momento no hay información clara sobre el futuro de The Legend of Zelda, y Nintendo es una compañía que mantiene su información en secreto hasta que es momento de revelarla. De esta forma, no se descarta el hecho de que a principios o mediados de 2024 se dé a conocer más información sobre el siguiente paso para la franquicia.

Solo nos queda esperar y ver qué planes tiene Nintendo, y cómo es que la comunidad reaccionará al siguiente paso de Link, ya sea que se trate de algo completamente nuevo o un regreso al pasado. En temas relacionados, productor de la serie habla de los juegos clásicos. De igual forma, ¿existe la posibilidad de un Zelda Maker?

Nota del Editor:

No hay nada de malo con un descanso. Si bien The Legend of Zelda es una de las franquicias más importantes de la industria, y sus últimos dos juegos principales fueron un éxito rotundo, no hay una obligación de ver un nuevo juego en el 2024, 2025, o hasta que Nintendo así lo desee.

Vía: Screen Rant