¿Es posible que lancen un The Legend of Zelda Maker?

Desde que la franquicia de Super Mario Maker llegó en la era del Nintendo Wii U, la gente ha llegado a pensar que este tipo de juegos de crear niveles le quedaría muy bien a la franquicia de The Legend of Zelda, pues incluso tuvimos la demo de lo que llegaría a ser en el remake de Link’s Awakening. Y con todo esto en mente parecía claro el camino a seguir, pero hace poco tiempo los responsables de la franquicia han dejado claro que es algo que probablemente no pase pronto.

En una entrevista reciente con los medios de comunicación, Eiji Aonuma, menciona que realmente no les gustaría explorar esta parte de creación de mazmorras, dado que buscan darle al jugador los puzzles ya definidos y que los resuelvan desde diferentes perspectivas, no con una sola respuesta. A eso se suma que crear los calabozos puede tomar aún más tiempo, por lo que no quieren que la gente se complique la vida dándoles forma.

Aquí lo mencionado por el productor:

Cuando creamos juegos como Tears of the Kingdom , creo que es importante que no hagamos de la creatividad un requerimiento. En su lugar, ponemos cosas en el juego que animen a las personas a ser creativas, y les damos la oportunidad de ser creativos, sin forzarlos a ello. Hay gente que quiere la habilidad de crear desde el principio, pero eso no pasa con todo el mundo. Pero creo que todos disfrutan con el descubrimiento de encontrar su propio camino en un juego, y eso es algo que intentamos asegurarnos de que se incluyera en Tears of the Kingdom; no hay una manera correcta de jugar. Si eres una persona creativa, tienes la posibilidad de seguir ese camino. Pero eso no es lo que tienes que hacer, también puedes abrirte paso por el juego de muchas otras maneras diferentes. Por eso, creo que no sería una buena opción para The Legend of Zelda exigir necesariamente a las personas a que construyan cosas desde cero y forzarlas a ser creativas.

Con esto queda en mente que no hay manera de ver un juego de Zelda estilo Maker en el futuro, y a decir verdad, son pocas las personas las que siguen jugando con constancia Mario Maker 2, el cual rompió algunas promesas dejadas en el tintero de cuando se lanzó al mercado. Pues se habían hablado de plantillas con más estilos de juegos de Mario para llegar en DLC, esto después de que llegó el estilo de 3D World.

Vía: Polygon

Nota del editor: Es un poco triste que no vayamos a tener un proyecto así, y aún más triste que el nuevo camino de la franquicia ya está definido, por lo que las mecánicas más lineales no van a regresar pronto. Al menos se espera que haya remakes a los que no se les modifique mucho el gameplay.