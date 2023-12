Informático se venga de su empresa hackeándola

Es bien sabido que el mundo laboral no es nada sencillo, pues conseguir empleo en las empresas más consagradas se resume por pasar muchos filtros para al final ser seleccionado para quedarse con el puesto correspondiente, razón por la cual los empleados no quieren soltar su proveedor de dinero por nada del mundo. Sin embargo, hay ocasiones en las cual el empleador decide que ya no necesita de los servicios de los mismos, y eso nos lleva a la situación inevitable de los despidos.

Este fue el caso de Miklos Daniel Brody, un ingeniero que trabajaba en un banco, quien obviamente tenía acceso a datos personales de clientes, números de personas millonarios entre más cosas que nadie puede imaginar siendo un empleado de cualquier otra rama. Y todo hubiera continuado de forma normal, hasta que la compañía se fijó en los errores que cometía este en sus jornadas, por lo que lo despidieron y este no quiso dejar las cosas así, lo que lo llevó a hackear al banco.

Por lo que se ha mencionado en redes, Miklos fue despedido debido a que en horas de trabajo se le había descubierto viendo pornografía, caso que no fue solo una vez, sino varias, por lo que dichas faltas administrativas llevaron a que lo sacaran de su puesto asignado. Entonces, al devolver la laptop de la compañía, decidió hacer bloqueos con cambios de contraseñas y más alteraciones, dejando como excusa que el no había sido, culpando a otros empelados de lo que pasó en verdad.

A esto le siguieron una serie de mentiras en relación a que se había perdido la laptop, algo que después Miklos reconoció como falso y debido a esto, la empresa ha mencionado que se tuvieron pérdidas que rozan los 220.621,22 dólares. Como resultado de toda la falta de profesionalismo por parte del ex empleado, ahora les debe 529.266,37 dólares y debe cumplir con una condena de 24 meses en la cárcel, sentencia que el culpable deberá cumplir en los meses venideros.

Vía: PC Gamer

Nota del editor: Es muy peligroso el querer vengarse de empresas multimillonarias, por lo que al final las cosas le salieron peor. Es muy triste que ahora el usuario tendrá que pagarle miles de dólares y hasta ir a parar a la cárcel por algunos meses en el futuro.