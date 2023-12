Título baneado de NES de Miyamoto en USA por fin es lanzado

No es para nada nuevo que desde la consola NES, ciertos juegos no han llegado a nuestra región, esto por lo complicados que llegan a ser como Super Mario Bros. 2 The Lost Levels o porque simplemente no pegarían y venderían millones de copias, ese fue el casi con casi todos los Final Fantasy. Por otro lado, había motivos más fuertes por los que algún juego no podía ser lanzado, y eso tiene que ver directamente con posibles ofensas a minorías o meterse directamente en temas religiosos.

Ese fue el caso de una creación del gran Shigeru Miyamoto, la cual en su día no llegó a los Estados Unidos por precisamente problemas religiosos, y no fue hasta que la consola virtual de NES en Switch llegó que por fin lo hemos jugado de manera oficial en el continente. Este es ni más ni menos que Devil World, una especie de Pac-Man en la que un demonio de color azul dará problemas al progreso del jugador, y que dentro de los escenarios había alusiones a la religión católica como cruces y demás, los cuales son meros objetos.

El juego es un laberinto que implica mover a un personaje llamado Tamagon a través de un mundo mientras evita enemigos y recolecta objetos. Aunque el juego no fue tan popular fuera de Japón, tiene un diseño único y sigue siendo interesante para los fanáticos de los juegos retro. El objetivo principal es mover a Tamagon a través de estos laberintos y recoger las cruces para derrotar al Diablo (Devil) que trata de atraparte. También hay que recolectar libros para avanzar a través de los niveles. en cuestión.

En la década de 1980, había una política bastante estricta de Nintendo of America sobre el contenido de los videojuegos para evitar cualquier controversia o posible reacción negativa de los consumidores. Esto llevó a la censura o la no liberación de varios juegos en América del Norte que contenían elementos considerados inapropiados o sensibles. Devil World se lanzó en Europa, aunque también se realizaron algunas modificaciones menores para adaptarse a las preocupaciones culturales y religiosas de esa región.

Sin embargo, estamos en una época un tanto más abierta y que no se presta a las malas interpretaciones, razón por la cual el juego ya se puede disfrutar en el Nintendo Switch pagando el online básico.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Este juego no lo había conocido hasta que en Super Smash Bros. Brawl apareció el diablo azul como trofeo asistido. Así fue como me puse a investigar y así supe de dónde venía el personaje, no negaré que me llamó mucho la atención probar este clásico.